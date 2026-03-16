Die Überreste sind etwa 122 Millionen Jahre alt. Im Journal of Systematic Palaeontology ordnen Forschende den Fund in die damals weit verbreitete Gruppe der pflanzenfressenden Sauropoden ein. Mit seinem überlangen Hals und Schwanz war das Exemplar wahrscheinlich etwa 20 Meter lang. Die Forschenden haben der neuen Art den Namen Dasosaurus tocantinensis gegeben.

Das Besondere ist, dass der Körperbau einem Dinosaurierfund in Spanien stark ähnelt. Vor allem wegen gleicher Merkmale an den Leisten und Schwanzwirbeln gehen die Forschenden von einer sehr nahen Verwandtschaft aus. Und das wiederum untermauert die Erkenntnis, dass vor ungefähr 120 Millionen Jahren Europa und Südamerika über den Landweg miteinander verbunden waren - ebenso wie der afrikanische Kontinent.