In den letzten Hundert Jahren war es den Menschen in Paris verboten, in der Seine oder in den Kanälen ihrer Stadt zu baden - das Wasser war dafür zu verschmutzt.

Das hat sich vor zwei Jahren komplett geändert: Für die Olympischen Sommerspiele hat die Stadt die Gewässer reinigen lassen und fünf kostenlose Badestellen angelegt - offenbar mit großem Erfolg: Allein diesen Jahr haben 180.000 Einwohner und Touristinnen in der Seine und in den Kanälen gebadet, noch mehr als im Jahr davor. Der Pariser Bürgermeister sagt, dass das ein großer Erfolg für die Stadt ist - gerade weil es immer mehr Hitzewellen gibt.

Die meisten Badestellen in Paris waren von Anfang Juli bis zum vergangenen Wochenende ugänglich. In der Nähe von Paris wurden dieses Jahr außerdem noch fünf Badestellen an der Marne eröffnet.