"Einmal zum Drogentest, bitte!"

Als Frankreichs Premier das vor ein paar Wochen für Regierungsbeamte und Mitarbeiter in den Ministerien angekündigt hat, gab es ziemlich viel Wirbel. Jetzt gibt es die ersten Test-Ergebnisse - und mit ihnen auch die ersten Kündigungen. Sébastien Lecornu hat dem Magazin Paris Match erklärt, dass mehrere Beschäftigte gehen müssen, nachdem ihr Drogentest positiv ausgefallen ist.

Lecornu sagt, er hat die Tests aus Sicherheitsgründen angeordnet - vor allem bei Leuten, die Zugang zu äußerst sensiblen Informationen haben. Ein weiterer Grund dürfte auch sein, dass die Regierung bei ihrem generellen Kampf gegen Drogenkriminalität im Land glaubhaft bleiben will. Lecornu spricht in diesem Zusammenhang von einer der größten innenpolitischen Herausforderungen in Frankreich. Die Drogenkontrollen bei Regierung und Ministerien sollen keine einmalige Aktion gewesen sein.

Medien berichten übrigens, dass die Tester auch beim Premier unangekündigt vorbeigeschaut haben. Dessen Test fiel demnach negativ aus.