Im Südwesten Frankreichs entsteht bald eine Riesen-Lachsfarm - gegen den Willen von Umweltorganisationen.

Die Behörden haben den Bau jetzt erlaubt. 10.000 Tonnen Lachs pro Jahr sollen dort produziert werden, von der Firma Pure Salmon aus Singapur. Die sagt, dass der neue Standort der größte dieser Art in der ganzen EU werden wird. Die lokalen Behörden hoffen auf Investitionen in Millionenhöhe und mehr als 200 neue Arbeitsplätze.

Die Farm soll an der Atlantikmündung der Gironde entstehen. Die Lachse sollen in einer sogenannten geschlossenen Aquakultur aufgezogen werden - also in einer Fabrikhalle mit mehreren Becken, nicht im offenen Meer.

Das Salzwasser soll direkt aus dem Atlantik kommen, das laut dem Betreiber gereinigt und mehrmals für die Becken verwendet wird. Umweltverbände befürchten, dass Abfälle aus der Fabrik das Gewässer verschmutzen könnten. Sie befürchten außerdem Konkurrenz für kleine französische Fischer.