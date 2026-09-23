Smart Glasses können sich mit dem Internet verbinden, man kann damit Bilder machen oder auch filmen - oft, ohne, dass andere das mitbekommen.

In Frankreich beschäftigt das immer häufiger die Polizei. Die Pariser Staatsanwaltschaft sagt, dass sie deshalb inzwischen mehr Anzeigen wegen Verletzung der Privatsphäre bearbeiten muss. Die Rede ist von einem zunehmenden Trend.

Häufig würden Frauen auf der Straße mit Smart Glasses heimlich gefilmt und die Aufnahmen dann ins Netz gestellt. Die Ermittlungsbehörde sagt, dass das eine Straftat ist, auf die bis zu zwei Jahre Haft oder auch bis zu 45.000 Euro Geldstrafe stehen. Darüber berichtet auch etwa die Zeitung Le Monde.

Smarte Brillen verkaufen sich weltweit gerade immer besser. Allein ein Modell, das der Facebook-Konzern Meta zusammen mit Ray-Ban entwickelt hat, ist letztes Jahr sieben Millionen Mal verkauft worden. Fachleute kritisieren die Brillen aber gerade wegen Problemen mit dem Datenschutz.