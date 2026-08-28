Quallen stören gerade den Betrieb von Europas größtem Atomkraftwerk Gravelines an der französischen Atlantikküste.

Der Betreiber hat zwei weitere Reaktoren vom Netz genommen, weil das Filtersystem von mehr als 200 Tonnen Quallen verstopft wird - die Meeresquallen haben sich wegen der Hitze der letzten Wochen stark vermehrt. Zwei Reaktoren sind schon gedrosselt, einer ist in Wartung und der letzte seit einer vorherigen Quallenplage noch abgeschaltet.

Hohe Meerestemperaturen führen zu einer Vermehrung von Quallen - auch der menschengemachte Klimawandel spielt dabei eine Rolle.

Wegen der Hitzewelle mussten in Frankreich außerdem mehrere Akw an Flüssen abgeschaltet werden, damit die Flüsse durch das erwärmte Kühlwasser nicht noch wärmer werden. Frankreich deckt rund zwei Drittel seines Strombedarfs durch Atomkraftwerke.