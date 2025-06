In Frankreich gilt ein strengeres Rauchverbot in der Öffentlichkeit.

Laut einer Verordnung der Regierung ist das Rauchen jetzt auch in Parks, an Stränden, Bushaltestellen und rund um Schulen verboten. Wer sich nicht daran hält, muss mit einer Geldstrafe von bis zu 135 Euro rechnen.



Mit dem Schritt sollen vor allem Kinder und Jugendliche noch besser geschützt werden. Nicht betroffen von dem strengeren Rauchverbot sind die Außenbereiche von Restaurants und Cafés. Das Verbot gilt außerdem nicht für E-Zigaretten.



Laut der französischen Gesundheitsministerin tötet Rauchen jedes Jahr 75.000 Menschen in Frankreich. Nach ihren Worten ist es "die häufigste vermeidbare Todesursache".



Frankreich galt früher als Raucherland – inzwischen verzichten immer mehr Menschen dort auf Zigaretten. 2023 hat noch jeder und jede Vierte zwischen 18 und 75 Jahren gesagt, täglich zu rauchen. 13 Jahre davor war es noch jeder Dritte. Auch der Verkauf von Tabak ging zuletzt zurück.