Sie geben Tipps fürs Reisen, sagen, welche Beauty-Produkte sie cool finden oder bewerben Klamotten.

Auch in Frankreich setzen viele auf die Empfehlungen von Influencerinnen und Influencern. Geschätzt 150.000 von ihnen gibt es in dem Land. Frankreichs Regierung will klarere Regeln für alle, die Produkte und Co. im Netz bewerben. Geplant ist eine Art Verhaltenskodex für Influencer. Wie genau der aussieht, sollen die Menschen im Land mitbestimmen können. Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire hat dazu aufgerufen, sich bis Ende des Monats auf einer Webseite zu verschiedenen Maßnahmen zu äußern.

Vorschläge zum Kodex werden gesammelt

Es geht da zum Beispiel um die möglichen Rechte und Pflichten von Influencerinnen und Influencern und um Verbraucherschutz. Laut Le Maire sagen einige Influencer zum Beispiel nicht, dass sie dafür bezahlt werden, ein bestimmtes Produkt zu empfehlen. Das führt in Frankreich immer wieder zu Debatten und manchmal zu Geldstrafen.

Die Frage, ab wann ein Instagram-Beitrag eine kennzeichnungspflichtige Werbung ist, beschäftigt auch regelmäßig Gerichte in Deutschland.