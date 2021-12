Nun brauchen aber Frauen nur eins ihrer beiden X-Chromosomen. Das andere wird fest verschnürt und so inaktiviert. Ein internationales Forschungsteam hat jetzt den ersten Schritt dieser Inaktivierung entschlüsselt.

Bekannt war, dass es auf dem X-Chromosom eine Stelle gibt, an der ein Stückchen RNA bindet, das dem Ganzen den Anstoß gibt. RNA ist eine spiegelbildliche Kopie der DNA und entsteht, wenn ein DNA-Strang abgelesen wird. Sie passt also genau auf die DNA-Sequenz, von der sie stammt. Die Forschenden haben nun nachgewiesen, dass dieses Stückchen RNA zusammen mit einem Eiweiß wirkt, das daran bindet. Zusammen sorgen sie dafür, dass das zweite X-Chromosom in weiblichen Zellen inaktiviert wird. Schalteten die Forschenden das Eiweiß aus, funktionierte die gesamte Inaktivierung nicht.

Die Studie ist nachzulesen im Fachmagazin Nature Communications.