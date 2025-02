Was macht eine gesunde Vaginal-Flora bei Frauen aus?

Bei uns in Europa lautet die Antwort von Fachleuten darauf: Viele Milchsäure-Bakterien, die ungesunde Keime abhalten. Aber das ist wohl nicht überall auf der Welt so. Eine Forscherin von der Uni Antwerpen hat sich Studien aus fast hundert Jahren weltweiter Forschung zum sogenannten vaginalen Mikrobiom angesehen und sagt: Viele Milchsäure-Bakterien kommen vor allem bei Frauen mit europäischer und asiatischer Herkunft vor. Bei Frauen in Lateinamerika und Afrika gibt es dagegen deutlich weniger Milchsäure-Bakterien im vaginalen Mikrobiom, aber diese Frauen sind deshalb nicht häufiger krank.

Die Forscherin sagt, man müsste viel mehr die Bedeutung von anderen Bakterien, Viren und Pilzen für die Gesundheit der Vaginal-Flora untersuchen. Dabei müssten mehr Daten überall auf der Welt erhoben werden und nicht wie bisher vor allem in Europa und Nordamerika. Das wäre auch ein großer Beitrag zur Frauengesundheit weltweit.