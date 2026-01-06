Wenn das Zahnfleisch zurückgeht und die Zähne locker werden, kann das Paradontitis sein.

Diese Entzündung wird von bestimmten Bakterien ausgelöst. Forschende vom Fraunhofer Institut für Zelltherapie und Immunologie in Halle an der Saale sagen, dass sie eine Substanz identifiziert haben, die schädliche Paradontitis-Keime gezielt blockiert. Der Vorteil gegenüber anderen Substanzen ist laut den Forschenden, dass dieser Wirkstoff andere gesunde Keime verschont - so bleibt das mikrobielle Gleichgewicht im Mund stabil.

Die Forschenden sagen, dass sie schon eine Zahnpasta für den täglichen Bedarf entwickelt haben und ein Pflege-Gel für die professionelle Zahnreinigung. Sie arbeiten an weiteren Produkten - auch für Haustiere.

