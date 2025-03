Vom Blitz getroffen werden möchte niemand gern - außer einigen speziellen Bäumen im Regenwald von Panama. Die profitieren offenbar davon.

Das schreibt ein Studienteam im Fachmagazin New Phytologist. Die Forschenden haben untersucht, wie rund 90 Bäume in den Jahren nach einem Blitzeinschlag klarkamen. Die meisten dieser Bäume starben oder trugen schwere Schäden davon. Doch neun Waldmandel-Bäumen machten die Blitzeinschläge wenig aus, und sie profitierten sogar davon: Weil sie dadurch parasitische Lianen loswurden, und weil Bäume in der Nachbarschaft durch den Blitz starben. Dadurch hatten sie dann weniger Konkurrenz und bekamen mehr Sonnenlicht.

Die Forschenden glauben, dass die Waldmandel sogar extra hoch wächst, um Blitze anzuziehen. Einer dieser Bäume wurde zwei Mal in nur fünf Jahren getroffen. Und so ein Mehrfachtreffer dürfte kein Einzelfall sein, weil Waldmandeln viele hundert Jahre alt werden.