Eine Fremdsprache perfekt beherrschen - dazu gehört wohl auch, die typischen Fehler zu übernehmen.

Das zeigt eine Studie aus Tschechien. Forschende der Unis Prag und Brno haben 600 tschechische Muttersprachlerinnen und Muttersprachler getestet, die ziemlich perfekt Englisch sprechen. Sie bekamen auf Englisch den Satz zu lesen: "Die Decke auf den Babys waren klein." Eigentlich muss es ja heißen: Die Decke auf den Babys WAR klein", weil sich das Verb ja auf die eine Decke bezieht und nicht auf die vielen Babys. Im Englischen denken viele Muttersprachler aber erstmal an die Babys und der Fehler fällt ihnen nicht auf. Genauso ging es den Tschechinnen und Tschechen im Test und das, obwohl ihre eigene Grammatik so ausgelegt ist, dass es auf Tschechisch gar nicht zu diesem Fehler kommen kann.

Offenbar haben die Testpersonen aber nicht ihre eigene Sprach-Strategie beim Lesen angewendet. Ihr Gehirn hat stattdessen umgeschaltet und die Sprache nach den englischen Regeln verarbeitet - mitsamt typischer Fallen.