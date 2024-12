Wenn wir eine andere Sprache sprechen, dann verändert sich oft auch unsere Persönlichkeit.

Das wurde schon in vielen Studien untersucht und jetzt fassen zwei spanische Forscherinnen den Wissensstand zusammen - und zwar auf dem Portal The Conversation. Grundsätzlich gilt, dass jede Sprache uns nicht nur ermöglicht zu kommunizieren, sondern dass sie auch unsere Wahrnehmung beeinflusst - und zwar von dem, was uns umgibt und auch von uns selbst.

Studien haben gezeigt, dass mehrsprachige Menschen sich eventuell unterschiedlich verhalten, je nachdem welche Sprache sie gerade sprechen. Und: Menschen werden auch von anderen anders wahrgenommen, je nachdem welche Sprache sie sprechen.

In Fremdsprache verarbeiten wir Wörter, die mit Gefühlen zusammenhängen, anders als in unserer Muttersprache. Meist gilt, dass wir in unserer Muttersprache gefühlsbetonter sind. Fremdsprachen können dagegen hilfreich sein, wenn wir emotionale Distanz zu einem Thema wahren wollen. Dabei kommt's natürlich darauf an, wie gut wir uns in einer Sprache ausdrücken können.