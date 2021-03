Frösche haben viele außergewöhnliche Paarungs-Rituale, aber eins schien bei den meisten Frosch-Arten gleich: Das Männchen klettert auf den Rücken des Weibchens.

Jetzt hat ein Biologie-Team aus Hongkong zum ersten Mal das genau umgekehrte Verhalten beobachtet; bei einer in Südchina lebenden Frosch-Art: Die Männchen der Lauii-Laubstreukröte nehmen zur Paarung die Weibchen Huckepack und tragen sie in ein Versteck. Um herauszufinden, ob die Tiere diese Stellung nur vor der Paarung einnehmen oder auch währenddessen, haben die Forschenden mehrere Laubstreukröten-Pärchen im Labor gefilmt. Videoaufnahmen von einem Paar zeigten, dass das Weibchen auch dann noch auf dem Rücken des Männchens hockte, als es seine Eier ablegte. Die Forschenden vermuten, dass dieses Paarungsverhalten das Überleben des Frosch-Nachwuchses sichert. Denn in den kleinen Waldbächen, in denen die Laubstreukröte lebt, gibt es kaum geschützte Plätze für die Ei-Ablage. Wenn ein Froschmännchen dann doch ein Versteck findet, muss es das Weibchen so schnell wie möglich dorthin bringen, und das geht eben am besten, indem es seine Partnerin dorthin trägt.