Ob Kinder zur Kita gehen oder nicht, hängt in Europa offenbar stark vom Einkommen der Eltern ab.

Das gilt besonders für Kinder unter drei Jahren. Unter anderem Forschende des Münchener Ifo-Instituts haben sich die Situation in Europa genauer angesehen.

Vor allem in Frankreich, der Schweiz, Irland und den Niederlanden gehen Kinder reicherer Eltern viel häufiger in eine Kita. In Deutschland sind die Unterschiede zwischen arm und reich verglichen damit weniger stark ausgeprägt.

Ein beteiligter Forscher sagt, dass es oft nicht am mangelnden Willen der Eltern liegt. Viele benachteiligte Familien wünschten sich ausdrücklich eine Betreuung für ihr Kind. Sie scheitern aber oft an fehlenden Plätzen, zu hohen Kosten und komplizierten Anmeldeverfahren. Knapp ein Viertel der ärmeren Haushalte kann sich den Kita-Besuch nicht leisten. In den Niederlanden oder Irland etwa sind die Plätze besonders teuer.

Die Forschenden warnen, dass in der Folge genau die Kinder systematisch außen vor bleiben, die am meisten von früher Betreuung profitieren würden.