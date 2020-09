Das kurze Date mit dem Neandertaler

Die Koexistenz war kürzer als gedacht: Neandertaler und moderne Menschen haben wohl nur 4000 Jahre gemeinsam in Europa gelebt.

Vorher waren Forschende davon ausgegangen, dass es circa 5000 Jahre waren, von vor grob 45.000 bis vor 40.000 Jahren. Das schreibt ein internationales Wissenschaftsteam im Fachmagazin PNAS.

Für ihre Studie nutzten die Forschenden die Methode der Radiokarbondatierung. Dabei wird das Alter von Funden anhand des Gehalts an radioaktivem Kohlenstoff bestimmt. Ein Wissenschaftsteam, darunter auch einige Autoren der jetzigen Studie, haben diese Methode vor einiger Zeit verfeinert. So hat das Forschungsteam jetzt festgestellt, dass moderne Menschen und Neandertaler rund 1000 Jahre kürzer zusammen in Europa lebten als bisher angenommen.