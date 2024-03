Frühmenschen könnten früher in Europa gelebt haben als bisher angenommen.

Zu den Arten, aus denen sich später der moderne Mensch entwickelte, gehört Homo erectus. Er tauchte zum ersten Mal vor etwa zwei Millionen Jahren in Afrika auf und wanderte von dort auch nach Europa.

Angekommen sein könnte Erectus laut einer neuen Studie vor rund 1,4 Millionen Jahren. Hinweise darauf sind in einer Ausgrabungsstätte in der West-Ukraine entdeckt worden, bei Korolewo. Das Alter der Steinwerkzeuge dort ist mit zwei Methoden bestimmt worden, die auf seltenen radioaktiven Isotopen beruhen. Beide erbrachten einen Wert von ungefähr 1,4 Millionen Jahren. Die bisher ältesten Hinweise auf Homo erectus in Europa stammten aus Atapuerca, in Spanien. Das Alter der Funde dort liegt laut einer der Datierungsmethoden bei ungefähr 1,1 Millionen Jahre.

Auch andere Funde, etwa in Georgien, legen laut Studie die Vermutung nahe, dass sich Homo erectus von Ost nach West in Europa verbreitet hat.