Das hat ein internationales Forschungsteam in Tests mit Mäusen rausgefunden. Ein Teil der Tiere bekam Fruktose-haltigen Maissirup ins Trinkwasser, der Rest nicht. Die Mäuse waren so gezüchtet, dass sie nicht dick wurden und schnell Darmpolypen bekamen. Das sind Wucherungen der Schleimhaut, aus denen sich später Darmkrebs entwickeln kann. Im Vergleich der Mäuse zeigte sich, dass die Polypen der Sirupgruppe viel schneller wuchsen. Außerdem entwickelten sich daraus häufiger Krebsvorstufen. Das Team fand auch heraus, warum: Besonders die Fruktose veränderte den Stoffwechsel der Polypen. Ob das beim Menschen auch so ist, wurde aber nicht untersucht.

Maissirup heißt so, weil er aus Mais gewonnen wird. Meistens enthält er etwas mehr von der Zuckerart Fruktose als Glukose, weil Fruktose süßer schmeckt. In den USA wird mit High-Fructose Corn Syrup alles mögliche gesüßt: Softdrinks, Süßigkeiten, Joghurts, Pizza. In der EU war die Einfuhr lange begrenzt - seit kurzem ist das nicht mehr so. Deshalb wird damit gerechnet, dass in unseren Lebensmitteln auch immer mehr Maissirup verwendet wird.