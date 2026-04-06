In einigen Städten gibt es die Regel, dass Mähroboter nachts nicht mehr im Garten fahren dürfen.

Der Deutsche Städtetag fordert so ein Nachtfahrverbot für ganz Deutschland. Vizepräsidentin Claudia Kalisch hat den Funke-Zeitungen gesagt, dass es darum geht, Igel und andere Kleintiere zu schützen. Ihr zufolge sind Städte und Gärten für die Tiere immer wichtiger geworden, weil Flächen in freier Natur weniger werden.

Der Städtetag ruft auch die Hersteller von Mährobotern dazu auf, Lösungen zu finden, damit Kleintiere nicht durch die Geräte gefährdet werden.

Forschende des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung hatten in einer Untersuchung gezeigt, dass Mähroboter ein Problem für Igel sein können. Die Tiere hauen bei Gefahr nicht ab, sondern rollen sich zusammen. Die meisten Mähroboter sind laut den Forschenden nicht in der Lage, die Igel zu erkennen.