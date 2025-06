Alle Arten stehen mittlerweile auf der Roten Liste - weil die Tiere in Asien schon so dezimiert sind, boomt gerade der illegale Handel in Nigeria, in Westafrika. Als Motiv für die Wilderei gilt, dass die Jäger die Schuppen nach Asien verkaufen wollen, weil die dort oft als Heilmittel angesehen werden. Im Fachjournal Nature Ecology & Evolution schreibt jetzt ein Forschungsteam: Tatsächlich werden in Afrika die allermeisten Schuppentiere wohl gejagt, um das Fleisch zu essen.

Das Team hat Daten von rund 800 nigerianischen Jägern und Händlern ausgewertet. Demnach werden die Schuppentiere kaum gezielt gejagt, sondern eher zufällig - zum Beispiel, weil jemand eins bei der Feldarbeit entdeckt hat. Das Fleisch essen die Jäger größtenteils selbst oder verkaufen es auf einem Markt in der Nähe. Die Schuppen werden in der Regel sogar weggeworfen und nur ein kleiner Teil nach Asien verkauft.

Das Team sagt: Schuppentiere werden in Westafrika schon lange gewildert - die hohe Nachfrage nach den Schuppen aus Asien verschärft ihre Situation noch.