Homeoffice ist offenbar ein geeigneter Weg, um in Zeiten von Öl-Blockaden Kraftstoff einzusparen.

Das hat die Uni Konstanz durchgerechnet. Wenn es für alle betroffenen Auto-Pendlerinnen und Pendler einen zusätzlichen Tag im Homeoffice gäbe, dann könnten rund 19 Prozent des täglichen Kraftstoff-Verbrauchs in Deutschland eingespart werden. In konkreten Zahlen wären das mehr als 32 Millionen Liter pro Tag.

Rund zwei Drittel der Beschäftigen, die grundsätzlich auch von zu Hause aus arbeiten könnten, pendeln mit dem Auto zu Arbeit. Eine Umfrage der Uni Konstanz zeigt, dass sie sich die Mehrheit auch einen zusätzlichen Homeoffice-Tag wünscht. Der Studienleiter sagt, hier habe man ein seltenes Zusammentreffen von individuellen Wünschen, gesellschaftlichem Nutzen und betriebswirtschaftlichem Interesse.