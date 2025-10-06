Viele Greifvögel behalten ihre Nester über viele Jahre - oft brüten sie über Generationen im selben Nest.

Das macht ihre Nester auch für Geschichtsforschung und Archäologie spannend. Denn Vögel bauen auch Gegenstände vom Menschen in ihre Nester ein - und schaffen so quasi ein Mini-Museum. Ein Forschungsteam hat sich zwölf Nester von Bartgeiern in Spanien genauer angeschaut - und die Ergebnisse vor kurzem im Fachjournal Ecology veröffentlicht. Dabei fanden die Forschenden in einem Bartgeier-Nest Teile von Korbresten und einer Steinschleuder, aber auch alte Armbrustbolzen und sogar einen rund 675 Jahre alten Schuh.

Frischere Schichten kommen bei den untersuchten Nestern nicht mehr dazu - denn Bartgeier sind in der untersuchten südspanischen Region schon ausgestorben.

Es gab schon mal eine ähnliche Studie zu den Schichten von Blässhuhn-Nestern in Amsterdam. Damals wurde sogar ein Museum auf die geschichtsträchtigen Nester aufmerksam.