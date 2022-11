Für Windeln und Tampons: In Japan soll es mehr Mülleimer auf Herren-Toiletten geben.

In öffentlichen Toiletten für Frauen sind die Mülleimer für Hygiene-Artikel die Regel, bei Männern wächst der Bedarf und mehrere Kommunalverwaltungen wollen darauf reagieren - zum Beispiel in Rathäusern und Bibliotheken, meldet die japanische Zeitung Sankei Shimbun. Ein Grund für die neuen Mülleimer ist, dass es immer mehr alte Menschen im Land gibt. Japan altert so schnell wie keine andere Industrienation. Die Eimer werden deshalb für Menschen gebraucht, die Windeln tragen müssen. Von den Behörden heißt es, dass es für sie aber besonders wichtig ist, dass menstruierende Transmenschen keine Probleme haben, ihre Tampons oder Binden zu entsorgen.

Für Menschen in Japan ist Hygiene und Sauberkeit extrem wichtig. Japanische Toiletten gehören zu den innovativsten weltweit. Auch öffentliche Toiletten sind sehr sauber. In Japan rückt das Thema sexuelle Minderheiten auch immer stärker ins öffentliches Bewusstsein. Viele LGBTIQ*-Menschen halten ihre sexuelle Identität aber geheim, weil sie Angst vor Diskriminierung haben.