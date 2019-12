Gut acht Jahre ist die Atomkatastrophe von Fukushima jetzt her. Jetzt hat eine Metastudie untersucht, wie erfolgreich die Dekontaminationsmaßnahmen der japanischen Regierung bislang waren.

Die Forschenden nutzten Daten über das radioaktive Isotop Caesium 137, weil es zum Beispiel in Muskelgewebe gespeichert werden kann und deshalb eine potenzielle Gefahr für die Menschen darstellt. Die Halbwertszeit liegt bei 30 Jahren.

Die japanische Regierung hatte in besiedelten und in landwirtschaftlich genutzten Gebieten die oberen fünf Zentimeter Erde abtragen lassen. Dazu schreiben die Forschenden im Fachmagazin Soil, so seien rund 80 Prozent der Caesiumbelastung entfernt worden. Sie verweisen aber auf das Abfallproblem: