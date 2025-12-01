Fußballfans sind ja bekanntlich der zwölfte Mann oder die zwölfte Frau auf dem Platz.

Besonders wichtig sind laut einer Studie des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Essen aber die Auswärtsfans. Zumindest statistisch gesehen. Ein Forscher hat über sechs Saisons Daten aus drei Profi-Ligen ausgewertet. Ergebnis: Pro tausend Auswärtsfans, die zu einem Spiel mitkamen, stieg die Wahrscheinlichkeit, einen Punkt zu holen, um rund fünf Prozent.

Nicht immer kommen Fans gerne mit zu Auswärtsspielen. Entscheidend ist laut dem Forscher, wie weit der Weg ist und wann das Spiel anfängt. Samstags kamen eher Auswärtsfans mit.

Der Forscher sagt: Seine Ergebnisse bestätigen das Bauchgefühl vieler Fans. Allerdings schränkt er auch ein, dass Faktoren wie Trainerwechsel oder Verletzungen Fanreisen und Spielergebnisse ebenfalls beeinflussen können. Das hat er in der Studie aber nicht berücksichtigt. Die Studie analysiert auch nur statistische Zusammenhänge, nicht Ursache und Wirkung.