Im Dortmunder Fußballstadion gibt es heute eine Weltpremiere.

Vor dem Spiel des BVB gegen den Hamburger SV wird es zum ersten Mal bewegte Bilder des ersten Bundesliga-Tores überhaupt zu sehen geben. Das schoss der Dortmunder Stürmer Timo Konietzka vor 63 Jahren im Spiel gegen Werder Bremen. Allerdings: Von dem Treffer gibt es weder Foto- noch Videoaufnahmen. Der Kameramann kam damals zu spät und die meisten Fotografen rechneten eher mit einem Tor der Bremer und saßen auf der falschen Seite.

Zum Start der neuen Saison hat der BVB jetzt den Treffer mit Hilfe von KI rekonstruiert, einschließlich der Stadionatmosphäre von 1963. Augenzeugen und Fachleute wurden befragt und die Dortmunder U-19-Mannschaft spielte die Szene nach. Dann wurde daraus ein Video generiert. Wer heute nicht im Stadion ist, kann sich das ab dem Nachmittag auch auf den Social-Media-Kanälen des BVB angucken.