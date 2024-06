Die Fußball-Europameisterschaft hat noch nicht mal angefangen und trotzdem wird schon jetzt geunkt: Deutschland hat keine Chance auf den Titel.

Forschende der Uni in Frankfurt am Main haben statistisch berechnet, wie wahrscheinlich ein deutscher Turniersieg wäre und sagen: 3,95 Prozent. Zum Vergleich: Spanien hat eine Wahrscheinlichkeit von knapp 16 Prozent, England liegt bei 18 und klarer Favorit ist - den Berechnungen zufolge - Frankreich, das mit einer Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent Europameister wird.

Erschienen ist die Studie im Magazin Unireport und sie beruht auf den Ergebnissen eines Portals, mit dem der Frankfurter Professor Matthias Ludwig Schülerinnen und Schüler für Wahrscheinlichkeitsrechnung begeistern will.

Allerdings war es nicht so einfach, die Chancen der deutschen Mannschaft im Vorfeld auszuloten, weil sich die Mannschaft zumindest in keinem Pflichtspiel vor der EM bewähren musste. Als Gastgeber ist Deutschland gesetzt gewesen. Die Daten werden laut den Forschenden auch während der EM aktualisiert - je mehr das deutsche Team also gewinnt, desto höher die Chancen auf den EM-Sieg.