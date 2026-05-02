Ein kanadischer Fußballspieler ist mit einem ungewöhnlichen Torjubel aufgefallen.

Tomasz Skublak hat sich mit einem Tor an die Spitze der Topscorer-Liste in der kanadischen Liga geschossen und dann eine Visitenkarte aus seinem Socken gezogen. Die hat er in die Kamera gehalten und dazu mit den Händen ein Telefon nachgemacht. Ganz nach dem Motto: Call Me. Neben der Fußballkarriere ist er nämlich auch Immobilienmakler, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

In Kanada verdienen die meisten Fußballer deutlich weniger als in Deutschland. Aber auch in der Bundesliga gab es schon umstrittene Torjubel mit Werbung drin, zum Beispiel für Energy-Drinks oder Kaffee.