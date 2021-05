Ein Forschungsteam der Uni Tübingen sagt: An seinen Augenbewegungen. Das Team hat in einer kleinen Studie jeweils rund ein Dutzend Torhüter aus drei verschiedenen Spielniveaus untersucht. Darunter junge Profis, die der Deutsche Fußballbund ausgewählt hatte, sowie Keeper aus der Regionalliga und Anfängerspieler.

Alle bekamen virtuelle 3D-Videos mit Spielszenen vorgespielt. Die waren aufgenommen aus der Perspektive eines echten Torhüters. Dabei wurden die Augenbewegungen der Testpersonen erfasst.

Mit den Daten wurde eine Künstliche Intelligenz trainiert. Die war danach in der Lage, in knapp acht von zehn Fällen richtig zuzuordnen, zu welcher der drei Gruppen ein Torwart gehörte - also, auf welchem Niveau er spielte. Die Technik könnte Fußballspielern in Zukunft helfen, besser zu trainieren.

Die Studie wurde im Fachmagazin Plos One veröffentlicht. Sie wurde in Teilen vom Deutschen Fußballbund finanziert. Es wurden nur männliche Spieler untersucht, in Zukunft will das Forschungsteam aber auch Torhüterinnen miteinbeziehen.