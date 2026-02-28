Im Fußball gibt es ab Sommer neue Regeln.

Geplant ist, dass der Video-Schiedsrichter in Zukunft auch Eckbälle überprüft. Das soll Tore durch Eckbälle verhindern, die zu Unrecht gegeben wurden. Gecheckt werden sollen bald auch Gelbe Karten - dann, wenn sie zu einem Platzverweis führen, also gelb-rot.

Die Acht-Sekunden-Regel für Torhüter beim Abschlag gilt in Zukunft auch unter anderem für Einwürfe. Der Schiedsrichter kann einen Countdown starten, wenn er meint, das ein Spieler die Aktion absichtlich verzögert. Es gibt auch Neues bei Einwechslungen: Der ausgewechselte Spieler muss den Platz innerhalb von zehn Sekunden verlassen.

Die Regeln wurden von einem Gremium überarbeitet, das aus den vier britischen Fußballverbänden und der Fifa besteht. Die neuen Regeln werden wohl schon zur Fußball-WM im Sommer gelten. In der Bundesliga wohl ab der neuen Saison.