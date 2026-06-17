Wer spielt da eigentlich gerade gegen wen?

Für Leute mit wenig Ahnung von Fußball, kann es schon mal komplizierter sein, die beiden Teams auseinanderzuhalten. Für langjährige Fachleute sollte das dagegen kein Problem sein.

Ein türkischer Fußball-Kommentator darf jetzt erst mal nicht mehr über die WM-Spiele berichten, weil er mit den Teams durcheinandergekommen ist. Minutenlang hatte er die Spieler von Neuseeland in schwarzen Trikots mit denen der Spieler des Irans in Weiß verwechselt. Als dem Kommentator das aufgefallen war, hatte er sich während der Live-Übertragung entschuldigt. Trotzdem gab's vor allem im Netz viel Kritik für den Fehler.

Auch der türkische Staatssender TRT nennt den Vorfall inakzeptabel - unter anderem, weil der Mitarbeiter 30 Jahre Erfahrung habe. Der Sender hat ihn aus dem WM-Berichts-Team geschmissen und will den Vorfall untersuchen.