Bald geht die Fußball-Weltmeisterschaft los, und einige kommen so langsam ins WM-Fieber.

Forschende der Uni Bielefeld wollen genauer wissen, was das ist. Sie möchten herausfinden, wie stark Fans aus verschiedenen Ländern körperlich auf Spiele reagieren. Dafür suchen sie noch Freiwillige, die ihre Smartwatch-Daten anonymisiert zur Verfügung stellen. Erfasst werden sollen unter anderem die Herzfrequenz, das Stresslevel, Bewegung und Schlafdaten. Dazu gibt es Befragungen, auch dazu, wie ein Spiel verfolgt wurde: Zu Hause, beim Public Viewing oder im Stadion.

Eine ähnliche Untersuchung mit Fans von Arminia Bielefeld hatte schon gezeigt, dass Fans im Stadion deutlich höhere Pulswerte hatten als Fans vor dem Fernseher. Und das Stresslevel stieg schon Stunden vor Anpfiff deutlich an. Ein Forscher sagte dazu: Das Fußballfieber ist real. Besonders spannend finden die Forschenden jetzt, wie sehr sich das im internationalen Vergleich unterscheidet.

Teilnehmen können ausschließlich volljährige Nutzer von Garmin-Smartwatches. Die Anmeldung erfolgt online.