Die Fifa hat nach eigenen Angaben zur Fußball-WM bisher sieben Millionen Hasskommentare auf Social-Media-Seiten gelöscht - 14-mal mehr als vor vier Jahren zur WM in Katar.

Laut Weltfußballverband handelte es sich um Beleidigungen, Einschüchterungen oder Drohungen. Die Fifa moderiert mit einem eigenen Dienst zum Beispiel Teamkonten bei Social-Media.

Vor vier Jahren waren es noch 470.000 beleidigende oder einschüchternde Kommentare. Da war die WM allerdings deutlich kleiner und kürzer.

Die Fifa fährt Kampagnen zum Beispiel gegen Diskriminierung und Rassismus. Von Menschenrechtsorganisationen hat der Verband allerdings gerade selbst erst ein schlechtes Zeugnis für die WM bekommen. Weil er seinen politischen Einfluss nicht genutzt hat, zum Beispiel gegen die staatliche Gewalt gegen Einwanderer in den USA; oder dagegen, dass Fans aus bestimmten Ländern nicht in die USA einreisen durften.