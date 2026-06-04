In einer Woche startet die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer in Mexiko, Kanada und den USA.

Jetzt die FIFA nochmal ihre Sicherheitsbestimmungen geändert. Dabei gab es für viele Fans eine wichtige Änderung: Sie dürfen keine leeren Plastikflaschen mit ins Stadion bringen.

Kein Leitungswasser trotz Hitze

Eigentlich war das erlaubt, damit die Flaschen drinnen mit Leitungswasser aufgefüllt werden können und Zuschauende genug trinken. Forschende warnen nämlich vor zu großer Hitze bei jedem vierten Spiel.

Das neue Flaschenverbot begründet die FIFA damit, dass sie Risiken und Verletzungen für Spieler und Fans vermeiden will.

Kritik von Fanvereinigungen

Fanvereinigungen kritisieren, dass das Flaschenverbot vielmehr zeigt, dass die Fans der FIFA egal sind.

Wie teuer es im Stadion wird Wasser in Flaschen zu kaufen, ist noch nicht klar. Bei vergleichbaren Events kostet es allerdings bis zu sechs Dollar pro Flasche.