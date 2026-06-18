Wie aufregend ist die Männer-Fußball-WM für unser Herz?

Das untersucht die Uni Bielefeld, mit Leuten, die ihre Smartwatch von der Uni tracken lassen. Jetzt gibt es erste Ergebnisse - vom ersten Spiel der deutschen Nationalmannschaft bei der WM gegen Curaçao. Deutschland hat das Spiel am Ende mit 7 zu 1 gewonnen. Die Auswertung der Körperdaten zeigt: Die Herzfrequenz der Zuschauenden war nur beim Gegentor deutlich erhöht, als Curaçao nach dem schnellen 1 zu 0 für Deutschland den Ausgleich zum 1 zu 1 schoss. Bei den Toren für Deutschland veränderte sich die Herzfrequenz nicht besonders stark. Auch der Schlaf änderte sich vor und nach dem Spiel nicht.

Aufgeregter waren offenbar die Norweger. Dort hat die Erdbebenwarte in der Stadt Bergen kleine Beben registriert als Erling Haaland die ersten beiden Tore gegen den Irak erzielt hat.