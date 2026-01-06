Im Sommer ist wieder Fußball-Weltmeisterschaft - in den USA, Mexiko und Kanada.

Dieses Mal ist zum ersten Mal seit 28 Jahren auch Schottland wieder mit dabei. Und das wollen die schottischen Fans ausgiebig feiern. Das Problem: Das erste Spiel der schottischen Mannschaft ist wegen der Zeitverschiebung mitten in der Nacht.

Regierungschef John Swinney hat aber eine Idee: Er will den Tag nach dem Spiel zum Feiertag erklären. Zumindest für einen Teil der Fans: Nämlich die Angestellten im öffentlichen Sektor. Andere Arbeitgeber sollen ihren Mitarbeitenden diesen Feiertag aber auch ermöglichen können.

Swinney argumentiert, dass mit so einem WM-Feiertag auch die Wirtschaft angekurbelt werde. Damit er wirklich kommt, muss aber noch König Charles der Dritte sein Go geben.