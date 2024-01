Ob es einem Huhn gut geht, können Menschen einer Studie zufolge relativ gut bewerten - wenn sie auf das Gackern der Tiere achten.

Forschende u.a. der University of Queensland haben Testpersonen Audiodateien von Hühnern vorgespielt. Mehr als zwei Drittel konnten dabei erkennen, ob ein Huhn im positiven Sinne aufgeregt oder unzufrieden klang. Die Hör-Proben waren in Situationen entstanden, in denen die Tiere entweder eine Belohnung erwarteten oder Futter zurückgehalten wurde.

Für die Studie wurden Fragebögen von knapp 200 Testpersonen berücksichtigt. Einer der Autoren sieht in den Ergebnissen eine Bestätigung dafür, dass Menschen den emotionalen Kontext von Lauten verschiedener Tier-Arten wahrnehmen können. Mit dieser Fähigkeit könnte man dafür sorgen, dass es Zuchthühnern besser geht - in Zukunft möglicherweise auch mit Künstlicher Intelligenz, die die Laute der Hühner überwacht.