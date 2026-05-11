Gähnen ist ansteckend.

Anscheinend sogar schon im Mutterleib. Zumindest legt das eine Studie im Fachmagazin Current Biology nahe. Dass Babys schon vor der Geburt gähnen lernen, war schon bekannt - zumindest wurden die entsprechenden Mundbewegungen beobachtet.

Das Forschungsteam hat das jetzt nochmal mit rund 40 Frauen gegen Ende der Schwangerschaft getestet. Bekamen die Frauen Videos von gähnenden Menschen gezeigt, gähnten nicht nur sie selbst öfter, sondern auch ihr Baby im Bauch. Das zeigten Ultraschallaufnahmen. In der Regel gähnten die Babys rund 90 Sekunden nach der Mutter. Das ist exakt die gleiche Zeit, in der sich auch Erwachsene vom Gähnen eines anderen anstecken lassen.

Die Forschenden vermuten, dass das Gähnen eine Art frühe Mutter-Kind-Bindung darstellt.



