Zum Beispiel wird unsere Milchstraße in Zukunft mit der Andromeda-Galaxie zu einer neuen großen Galaxie verschmelzen. Forschende nennen sie schon scherzhaft Milkomeda oder Milkdromeda. Bis jetzt ging man davon aus, dass die Kollision beider Galaxien in 4,5 Milliarden Jahre kommt. Forschende aus den USA sagen: Eigentlich hat der Prozess schon längst begonnen. Wie die Nasa berichtet, haben sie sich nämlich nicht auf die eigentlichen Galaxien konzentriert, sondern auf die Schicht darum herum, den Halo. Deren Grenzen sind von der Erde aus schwer zu bestimmen. Die US-Forschenden haben es jetzt trotzdem versucht und sagen: Der Andromeda-Halo reicht schon mehr als eine Million Lichtjahre in Richtung Milchstraße - umgekehrt könnte das auch so sein. Das könnte bedeuten, dass der Andromeda-Halo schon an den Milchstraßen-Halo anstößt.

Die Kollision der beiden Galaxien hat laut Forschenden übrigens kaum Auswirkungen. Zwischen den einzelnen Sternen ist so viel Platz, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass welche kollidieren.