Forscher, unter anderem von der Uni Harvard, haben mithilfe von Modellen berechnet, dass Planeten, die zwei- bis viermal so groß sind wie die Erde, wahrscheinlich viele und sehr tiefe Ozeane haben. Noch sind solche Planeten kaum bekannt. Den Berechnungen zufolge könnten die Exoplaneten aus 25 bis 50 Prozent Wasser bestehen. Zum Vergleich: Die Erde, die ja wegen der Ozeane auch der "Blaue Planet" genannt wird, hat gerade mal einen Wasseranteil von 0,025 Prozent. In unserem Sonnensystem gibt es solche "Wasserplaneten" nicht, da gibt es nur Gesteinsplaneten. Die Forschenden gehen davon aus, dass es außerhalb unseres Sonnensystems in unserer Galaxie mehr Wasserplaneten als Gesteinsplaneten gibt.