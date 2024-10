"Dogplayingtetris" - so nennt er sich online - hat etwa 80 Minuten gebraucht. In einem Twitch-Livestream ist zu sehen, wie er auch Level 255 schafft, der Zähler daraufhin wieder zurück auf Level null springt und er in Jubel ausbricht.



Das Ganze war nur möglich, weil der Jugendliche eine veränderte stabilere Version des Spiels hatte. Bei früheren Versuchen, Tetris durchzuspielen, war das Spiel oft abgestürzt - zum Teil schon ab Level 29.



Tetris gibt es seit den 80er Jahren und ist in verschiedenen Formen erschienen. Falls ihr es nicht kennt: Bei dem Spiel fallen von oben Klötzchen herunter. Das Ziel ist, die Klötze auf dem virtuellen Boden so aufeinander zu stapeln, dass keine Lücken entstehen. Volle Reihen bauen sich ab, unvollständige bleiben stehen und verstopfen schließlich den Bildschirm: Dann ist Game Over.