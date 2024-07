Es ist schon kompliziert mit der Verwandtschaft: Pferde sind enger mit Nashörnern verwandt als mit Nilpferden.

Das zeigt auch ihr Gang. Denn Nashörner können wie Pferde sowohl Schritt, Trab als auch Galopp. Und Nilpferde? Die traben meistens. Forschende der University of London haben zahlreiche Stunden Videomaterial von laufenden Nilpferden ausgewertet. Sie sagen: In 15 Prozent der Zeit sind Nilpferde mit allen Füßen in der Luft - das heißt, sie fliegen quasi. Also zumindest ganz kurz.

Erwachsene Nilpferde können laut der Studie nicht galoppieren. Zwergflusspferde dagegen schon - allerdings wiegen die auch nur ein Zehntel ihrer großen Verwandten. Es könnte also sein, dass Nilpferdbabys auch galoppieren können, es aber im Laufe der Zeit verlernen, sagen die Forschenden.

Insgesamt sind Flusspferde in Bezug auf ihre Gangarten wohl athletischer als Elefanten: Die können nämlich nur gehen, wenn mindestens zwei Füße auf dem Boden bleiben - das entspricht dem Passgang von Islandpferden.