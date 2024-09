Wolfgang Amadeus Mozart ist schon seit mehr als 200 Jahren tot - jetzt ist zu seinem Gesamtwerk eine neue Komposition dazugekommen.

In der Musik-Abteilung der Stadtbibliothek Leipzig war schon vor einiger Zeit eine Abschrift der Noten entdeckt worden. Fachleute aus Mozarts Geburtsstadt Salzburg sind sich inzwischen ziemlich sicher, dass die Komposition tatsächlich von Mozart stammt. Er hat sie wohl in seiner Jugend geschrieben - dafür spricht der Stil der Musik und dass auf dem Notenblatt nur "Mozart" steht, ohne "Amadeus". Es ist eine zwölfminütige Serenate für ein Streicher-Trio, mit dem Zusatztitel "Ganz kleine Nachtmusik".

In Salzburg war sie schon live zu hören, für den 21.09. ist in Leipzig ein Konzert geplant, in der Oper.