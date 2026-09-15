Das Handy einfach mal zu Hause lassen, das wäre auch für manche Hunde-Besitzer und -Besitzerinnen eine gute Idee.

Das legt zumindest eine Studie von der Uni Surrey in England nahe. Dafür haben Forschende insgesamt 40 Stunden lang in Surrey Leute beim Spazierengehen mit Hund beobachtet.

Dabei kam erstmal etwas Positives raus: Die meisten verhielten sich vorbildlich, sammelten das große Geschäft ihres Hundes und manchmal sogar das anderer Hunde ein, ließen die Hunde an der Leine und waren insgesamt freundlich. Aber: Manche waren auch vom Scrollen auf dem Handy so abgelenkt, dass sie nicht mitbekamen, wenn der Hund ein Häufchen machte. Und dann sammelten sie es auch nicht ein.

Manchmal merkten die Abgelenkten auch nicht, dass der Hund im Gebüsch Wildtiere erschreckte. Die Forschenden warnen, dass die fehlende Aufmerksamkeit auch für die Hunde schlecht sein kann: Es frustriert die Tiere, wenn man sich nicht mit ihnen beschäftigt, außerdem könnten sie was Gefährliches fressen, von anderen Hunden gebissen werden oder in Unfälle geraten.



