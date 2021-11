Normalerweise leben Adelie-Pinguine in der Antarktis - einen hat es jetzt aber nach Neuseeland verschlagen.

Ein Anwohner hat den Pinguin an einem Strand südlich von Christchurch entdeckt. Er sagt, dass "Pingu" ziemlich müde aussah - kein Wunder, mehr als 3.000 Kilometer von seiner Heimat entfernt und bei für ihn ungewöhnlich warmen 26 Grad. Daher rief der Anwohner bei den lokalen Tierschutzbehörden an. Die päppelten den Pinguin mit Fish-Smoothies auf und setzten ihn an einem ruhigen Strand wieder aus. Pingu soll sich direkt wieder ins Wasser gestürzt haben.

Es ist erst das dritte Mal, dass Adelie-Pinguine in Neuseeland gesichtet wurden. Eine Rangerin sagt aber, dass sich Pingu nicht unbedingt verirrt hat. Junge Pinguine unternähmen häufig Wanderungen - sie brüten erst ab einem Alter zwischen drei und sechs Jahren.