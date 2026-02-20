Im Gazastreifen sind durch israelische Angriffe seit Herbst 2023 möglicherweise deutlich mehr Menschen getötet worden als bisher angenommen.

Zu diesem Ergebnis kommt ein internationales Forschungsteam: Seine Studie ist in der Fachzeitschrift The Lancet Global Health erschienen.

Datengrundlage sind Stichproben. Die Forschenden haben Menschen aus etwa 2000 Haushalten aus dem Gazastreifen befragt. Heraus kam: Allein bis Januar letztes Jahr wurden dort mehr als 75.000 Palästinenserinnen und Palästinenser getötet - deutlich mehr als nach Angaben der Gesundheitsbehörde im Gazastreifen.

Die offiziellen Angaben aus Gaza hatte Israel immer wieder angezweifelt, weil die Behörden dort von der Terrororganisation Hamas kontrolliert werden. Laut der Studie waren deren Opferzahlen allerdings um etwa ein Drittel zu niedrig.

Laut der Lancet-Studie gibt es Hinweise darauf, dass bis Januar 2025 drei bis vier Prozent der Bevölkerung im Gazastreifen gewaltsam getötet wurde. Mehr als die Hälfte der Toten waren Frauen, Kinder und ältere Menschen.