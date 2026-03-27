Wale sind sehr sozial - bei Pottwalen gibt es sogar richtige Geburtshilfe.

Forschende hatten vor drei Jahren in der Karibik das Glück, zufällig eine Pottwal-Geburt mitzuerleben - und mit Drohnen zu filmen. Jetzt sind die Video- und Ton-Aufnahmen ausgewertet worden. Die zeigen, dass eine große Gruppe der Walkuh dabei geholfen hat, das Neugeborene immer wieder zum Atmen an die Wasseroberfläche zu bringen. Dabei taten sich zwei sonst getrennte Gruppen zusammen, und teilweise waren die Geburtshelfer-Wale nicht mal mit der Mutter verwandt. Die Forschenden registrierten auch rege Kommunikation zwischen den Walen, etwa Klicklaute. Ob sich die Wale damit vielleicht untereinander abgestimmt haben, können die Forschenden nicht sagen.

Bei Pottwalen leben Weibchen und Jungtiere in sozialen Gruppen mit einer Leitkuh an der Spitze. Erwachsene Männchen sind Einzelgänger.

Die Studien sind in den Fachjournals Science und Scientific Reports erschienen.