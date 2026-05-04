In Deutschland kommt inzwischen etwa jedes dritte Kind per Kaiserschnitt zur Welt. Das teilt das Statistisches Bundesamt für das Jahr 2024 mit.

Das ist ein Höchstwert. Seit den 90er-Jahren hat sich der Anteil mehr als verdoppelt. Die meisten Kinder kommen aber weiterhin ohne Kaiserschnitt zur Welt. Methoden wie Saugglocke oder Zange werden dabei deutlich seltener eingesetzt.

Je nach Region gibt es Unterschiede. Besonders viele Kaiserschnitte gibt es in Hamburg, deutlich weniger zum Beispiel in Sachsen.