Eine ​chinesische Universität hat ihre Studierenden mit einer ungewöhnlichen Anweisung in eine Woche Frühlingsferien geschickt: Sie sollten "die Blumen genießen und ‌sich verlieben".

Das schreibt die Nachrichtenagentur Reuters. Chinas Bildungssystem ist stark leistungsorientiert - die Aufforderung, die Bücher beiseitezulegen, ist daher sehr ungewöhnlich. Er passt zu den Bemühungen der Regierung, angesichts einer demografischen Krise neue Wege zu finden, um die Zahl der Eheschließungen und Geburten anzukurbeln.

2025 ⁠schrumpfte ⁠die Bevölkerungszahl Chinas schon ⁠das vierte Jahr in Folge, während die Geburtenrate auf ein Rekordtief fiel. ⁠Indien hat China inzwischen als bevölkerungsreichstes Land abgelöst.

Schon 2023 waren ​fast 300 Millionen Chinesen mindestens 60 Jahre alt - etwa 21 Prozent der Gesamtbevölkerung. In den nächsten zehn Jahren könnte ihre Zahl auf ‌mehr als 400 Millionen ⁠steigen – dies ist mehr als die Gesamtbevölkerung der ‌USA.